Эксперты рассказали, стоит ли переводить автомобиль на газ





Иногда можно встретить негативные отзывы о газовой силовой установке. Газобаллонное оборудование машины выгодно, в первую очередь, по сравнению с бензиновыми моторами. Тем более, что под газ можно переоборудовать авто с традиционным агрегатом. В первую очередь стоит заметить, что эксплуатация такого агрегата обходится в два раза дешевле. Кроме того, в отличие от бензина газ на заправках нельзя разбавить.Однако и потребление газа при этом выше, чем расход обычного топлива. Также и установка ГБО влияет на потребление энергии, двигатель теряет свою номинальную мощность до 10-15%. Также стоит отметить, что перевод авто на газ негативно воздействует на клапаны и головку блока мотора. Однако именно газ повышает ресурс работы масла, благодаря чему продлевается служба самого блока. Несмотря на то, что работа газового агрегата ускоряет горение клапанов и разрушает головку установки, однако, заверяют эксперты, этот минус легко покрывается плюсом в виде экономии средств на топливе. Их хватит на качественный ремонт вместе с заменой деталей.Вес газового оборудования современных марок значительно легче, чем метановые баллоны несколько лет назад. В продаже можно найти 25-литровые емкости порядка 10 килограммов. Что касается надежности, то здесь играет роль прежде всего марка производителя и качество установки. Сейчас уже доступно четвертое поколение ГБО, оснащенное электронным блоком управления. Причем для его работы не нужен переключатель между видами топлива.