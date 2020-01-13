Названы вредные для сексуальной жизни привычки





По мнению экспертов, огромную роль в сексуальной жизни человека играет его питание. Превышение нормы углеводов, жирной пищи и сладостей отрицательно сказывается на качестве секса. Вследствие неправильного питания снижается уровень тестостерона, показателями которого обусловливается желание к половой близости. Трансжиры, которые содержатся в жареной пище, способствуют снижению либидо у мужчин и женщин. Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют употреблять свежие овощи и фрукты, а также свежевыжатые соки. Оральные контрацептивы, которые принимают женщины для избегания нежелательной беременности, могут стать причиной снижения интереса к сексу, а также уменьшения уровня возбуждения. Курение оказывает негативное влияние на эрекцию у мужчин и достижение ими оргазма. Кроме того, по мнению экспертов, эта привычка увеличивает вероятность бесплодия.По данным экспертов, избыточное увлечение сексом снижает уровень возбуждения. Чтобы этого избежать, необходимо сократить количество половых контактов и создавать соответствующую возбуждающую обстановку перед их началом.