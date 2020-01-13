АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Названы вредные для сексуальной жизни привычки

Исследования доказывают пользу секса для здоровья человека. Эксперты назвали привычки, которые отрицательно влияют на качество сексуальной жизни.

По мнению экспертов, огромную роль в сексуальной жизни человека играет его питание. Превышение нормы углеводов, жирной пищи и сладостей отрицательно сказывается на качестве секса. Вследствие неправильного питания снижается уровень тестостерона, показателями которого обусловливается желание к половой близости. Трансжиры, которые содержатся в жареной пище, способствуют снижению либидо у мужчин и женщин. Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют употреблять свежие овощи и фрукты, а также свежевыжатые соки. Оральные контрацептивы, которые принимают женщины для избегания нежелательной беременности, могут стать причиной снижения интереса к сексу, а также уменьшения уровня возбуждения. Курение оказывает негативное влияние на эрекцию у мужчин и достижение ими оргазма. Кроме того, по мнению экспертов, эта привычка увеличивает вероятность бесплодия.

По данным экспертов, избыточное увлечение сексом снижает уровень возбуждения. Чтобы этого избежать, необходимо сократить количество половых контактов и создавать соответствующую возбуждающую обстановку перед их началом.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы вредные для сексуальной жизни…
Нонна Гришаева отдыхает в…
Honor готовится презентовать новые смартфоны и гаджеты на выставке MWC…
В Сети бурно обсуждают певицу Ханну, которая выгуливает годовалую дочь на…
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019…
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
Принц Гарри и Меган Маркл стали еще популярнее после отказа от…
Ученые рассказали, как поддержать тонус мышц без…
Мечтающий о ребенке Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем на…
В США признали отставание от РФ в модернизации ядерных…
Уилл Смит шокировал звезду «Баварии» Давида Алабу своим звонком по…
Павел Воля призвал фанатов рожать детей и везде брать их с…
Российские ученые изобрели «умный» стул для исправления осанки у…
Список новых дешёвых иномарок зимы 2020 года возглавил Hyundai…
Представитель Димаша опроверг слухи о прекращении работы с Игорем…
"Получила такой кайф": Певица Нюша впервые побывала на…
Плод, сохраняющий молодость и здоровье: Эксперты рассказали о полезных свойствах…
Селена Гомес вступилась за Хейли Бибер, которую обвиняют в преследовании…
Учёные назвали игнорирование лифта полезным для…
Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин переживают сложности в…
В Сети показали внешность флагмана Meizu…
Наталья Водянова: "Я не обычная мама, я классная…
Энн Хэтэуэй впервые появилась на публике после вторых…
Эксперт оценил решение мобильных операторов о повышении…
Неказистые пальцы ног ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой сравнили с пальцами балерины Анастасии…
Обновленный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google вышел в…
"Очень важно поблагодарить Вселенную": Анна Семенович рассказала, как правильно загадывать желания на Старый Новый…
Образ жизни ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной привел к необратимым изменениям во…
Крепкие пары проекта «Дом- 2», которые были вместе, но так и не…
Екатерина Стриженова опубликовала видео со дня рождения Николая…
В Сети впервые появились "живые" фото обновленных седана и хэтчбека Skoda…
В преддверии 70-летия Игорь Николаев напомнил фанатам о песне "Осенний поцелуй" в исполнении Аллы…
Apple намеревается выпустить все линейки iPhone 5G в 2020…
Звезда «Дом-2» Витя Литвинов объяснил, почему ушёл из…
В Молдове из-за гриппа умер 4-летний ребенок из…
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин вошёл в тренерский штаб московского…
Ученые сделали первый шаг к созданию противоядия от укуса индийской…
Звезда «Дом-2» Анастасия Лисова столкнулась с волной негатива из-за покупки…
Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту…
Телеведущая Ксения Бородина высказала теплые чувства к своей…
Просмотреть все новости