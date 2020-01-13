Honor готовится презентовать новые смартфоны и гаджеты на выставке MWC 2020





Хотя Honor View 30 Pro уже был запущен в Китае, теперь стало известно, когда смартфон дебютирует на мировом рынке. Выставка MWC 2020 - это масштабное ежегодное мероприятие, которое проводится в испанской Барселоне. Компания объявила о намерениях представить флагман View 30 Pro вместе с Honor 9X Pro, MagicBook 14 & 15 и пару настоящих беспроводных наушников. Кроме того, публика сможет увидеть возможности смарт-часов MagicWatch 2. Ни один из этих продуктов не является «новым», поскольку все они ранее продавались в КНР.Honor View 30 Pro может похвастаться 6,57-дюймовым Full HD-дисплеем, чипсетом Kirin 990, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, а также 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. В комплект также входит трехмодульная задняя камера (40 Мп + 12 Мп + 8 Мп), два объектива на передней панели (32 Мп и 8 Мп) и батарея емкостью в 4100 мАч. MWC 2020 состоится с 24 по 27 февраля при том, что презентация смартфона состоится в первый день события.