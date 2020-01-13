«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала на фото в купальнике, чем так похожа на знаменитость

На представленном фото уральская красавица показала поклонникам все прелести своей соблазнительной фигуры. Всего девушка опубликовала два снимка, на которых позирует в цельном купальнике у моря. Но основной акцент Анастасия Квитко сделала именно на своих ягодицах, которые, как считают многие, как раз и роднят ее с американским прототипом. Дополнить свой соблазнительный образ модель решила распущенными волосами.Судя по всему, фанаты высоко оценили новую публикацию, поскольку всего за сутки она набрала свыше 135 тысяч отметок «нравится».