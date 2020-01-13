«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко показала на фото в купальнике, чем так похожа на знаменитость
Российская модель Анастасия Квитко родом из Екатеринбурга, но поклонники уже давно прозвали девушку «русской Кардашьян». Недавно 24-летняя красавица опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пикантное фото в купальнике, показав, чем именно она так похожа на американскую знаменитость.
На представленном фото уральская красавица показала поклонникам все прелести своей соблазнительной фигуры. Всего девушка опубликовала два снимка, на которых позирует в цельном купальнике у моря. Но основной акцент Анастасия Квитко сделала именно на своих ягодицах, которые, как считают многие, как раз и роднят ее с американским прототипом. Дополнить свой соблазнительный образ модель решила распущенными волосами.
Судя по всему, фанаты высоко оценили новую публикацию, поскольку всего за сутки она набрала свыше 135 тысяч отметок «нравится».
На представленном фото уральская красавица показала поклонникам все прелести своей соблазнительной фигуры. Всего девушка опубликовала два снимка, на которых позирует в цельном купальнике у моря. Но основной акцент Анастасия Квитко сделала именно на своих ягодицах, которые, как считают многие, как раз и роднят ее с американским прототипом. Дополнить свой соблазнительный образ модель решила распущенными волосами.
Судя по всему, фанаты высоко оценили новую публикацию, поскольку всего за сутки она набрала свыше 135 тысяч отметок «нравится».