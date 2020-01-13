"Получила такой кайф": Певица Нюша впервые побывала на сафари

Как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса певица Нюша улетела отдыхать после напряженного новогоднего графика. Исполнительница выбрала для отпуска Бали. Сегодня знаменитость показала фото, на котором она стоит возле автомобиля. Одета Нюша в черные шорты, майку и ярко-красную кепку. В комментарии она написала, что впервые побывала на сафари, и она еще никогда не кормила больших животных с рук. Также певица написала: "Конечно в клетку к хищникам не пошли, но насмотрелись из-за стекла, как они едят. Это заставило замереть даже в безопасности".В конце своего поста в Instagram исполнительница поинтересовалась у фанатов, готовы ли они пойти на экстрим ради адреналина. Некоторые подписчики написали, что больше предпочитают оставаться в безопасности. Многие отметили, что хотели бы побывать на сафари. Пост певицы Нюши за 30 минут набрал более 12 000 лайков.