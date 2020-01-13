Принц Гарри и Меган Маркл стали еще популярнее после отказа от престола





Известная пара принц Гарри и Меган Маркл рассказали всем, что хотят отказаться от привилегий престола, чем подняли много критики. Корреспонденты посчитали, что именно Меган Маркл стала инициатором семейного решения. Шокирующие новости помогли семейной чете стать еще популярнее. После заявления на их Instagram стали подписываться тысячи людей и с каждым днем их количество увеличивается. Эксперты прогнозируют, что по количеству поклонников они могут обогнать принца Уильяма и Кейт Миддлтон.Вопреки критике прессы семья не расстраивается и подыскивает варианты нового заработка денег. Как сообщает СМИ, сейчас Меган Маркл обговаривает сотрудничество с Givenchy и другими брендами, а цена соглашений может доходить до миллиона долларов. Также пара приняла решение зарегистрировать собственный бренд. Они смогут выпускать журналы, одежду и заниматься благотворительностью.