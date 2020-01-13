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Мечтающий о ребенке Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем на руках

Борис Корчевников долгие годы безуспешно пытается стать отцом, о чем неоднократно упоминает в своих шоу. Мечтающий о ребенке телеведущий недавно опубликовал архивное фото с младенцем на руках.

Борис Корчевников недавно порадовал своих подписчиков в Instagram публикацией с забавным фото. На старом снимке телеведущего запечатлели с маленьким ребенком на руках, который не являлся ему родным. Пост в соцсети шоумен подписал словами: Я не вспомню, ни какой это год, ни сколько мне здесь лет. Но все обстоятельства этой фотки помню очень хорошо. Помню и люблю. Спасибо за фото, Леш!" Некоторые фанаты были обескуражены этим изображением, посчитав, что у их кумира родился ребенок.

Борис Корчевников не скрывает того, что уже длительное время мечтает о создании семьи и рождении наследника. К сожалению, прошлые отношения телезвезды не увенчались успехом, что даже отчасти ввело его в отчаяние. 37-летний Корчевников неоднократно упоминает в выпусках шоу "Судьба человека", что все еще ищет свою вторую половинку. Многие поклонники посочувствовали журналисту и пожелали обрести семейное счастье.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:04

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