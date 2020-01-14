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Певица Юлия Зиверт поделилась откровенным фото с татуировками

Известная певица Юлия Зиверт решила показать своим поклонникам, какие татуировки украшают ее тело. Для этого артистка сделала несколько откровенных снимков в своей ванне, один из которых и опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram.
Певица Юлия Зиверт поделилась откровенным фото с татуировками

На представленном кадре исполнительница стоит, судя по всему, без одежды, лишь обмотав голову полотенцем и прикрывая им же наиболее пикантные места. Благодаря этому фото подписчики Юлии Зиверт смогли заметить, что на шее у певицы красуются звездочки, а в области ключицы есть татуировка в виде слова «Спасибо». В подписи к этой публикации знаменитость также рассказала о том, как провела новогодние каникулы. Отдыхать, по ее словам, исполнительница отправилась на Мальдивы. «Сгорела в первый же день», - посетовала она и перечислила занятия, которым предавалась во время отдыха.

Поклонники артистки отметили, что 29-летняя Юлия Зиверт прекрасно выглядит даже после ванной без макияжа.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:07

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