Певица Юлия Зиверт поделилась откровенным фото с татуировками

На представленном кадре исполнительница стоит, судя по всему, без одежды, лишь обмотав голову полотенцем и прикрывая им же наиболее пикантные места. Благодаря этому фото подписчики Юлии Зиверт смогли заметить, что на шее у певицы красуются звездочки, а в области ключицы есть татуировка в виде слова «Спасибо». В подписи к этой публикации знаменитость также рассказала о том, как провела новогодние каникулы. Отдыхать, по ее словам, исполнительница отправилась на Мальдивы. «Сгорела в первый же день», - посетовала она и перечислила занятия, которым предавалась во время отдыха.Поклонники артистки отметили, что 29-летняя Юлия Зиверт прекрасно выглядит даже после ванной без макияжа.