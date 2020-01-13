Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин переживают сложности в отношениях





Совсем недавно Саша Артемова и Женя Кузин рассказывали о том, что были довольно близки к разводу. От опрометчивого шага их уберегло рождение дочери. Тем не менее, негатив в их отношениях довольно часто присутствует и сейчас.Александра Артемова рассказала, что совсем скоро у них с мужем будет пять лет совместной жизни. Она отметила, что и заявление в ЗАГС у них получилось только с третьего раза подать. По словам Саши, сейчас у них совсем другая жизнь и очень много семейных обязанностей. Однако все равно они часто конфликтуют.Выяснилось, что Артемова считает, что страсти в паре наоборот необходимы. Гораздо страшнее, если между влюбленными ничего не происходит. Она уверена, когда плохие эмоции по отношению друг к другу еще есть, то значит, любовь не пропала.Стоит отметить, что ранее Саша Артемова и Женя Кузин сделали совместную фотосессию, после которой молодую маму раскритиковали за откровенный образ.