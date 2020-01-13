Селена Гомес вступилась за Хейли Бибер, которую обвиняют в преследовании певицы





Селена Гомес выпустила новый альбом Rare. Певица решила отпраздновать это событие с друзьями в одном из голливудских ресторанов. Артистка не арендовала весь ресторан, поэтому все желающие могли также в тот день в нем поужинать. Среди таких людей были Хейли Бибер и Мэдисон Бир. Поклонники певицы после того, как узнали об этом, сделали вывод, что избранница Бибера пришла в ресторан с целью испортить торжество Селены Гомес, и начали оставлять в социальных сетях девушек злобные комментарии и эмодзи с изображением змеи. Под всеми публикациями Бибер и Бир фанаты писали, чтобы они прекратили преследовать Селену Гомес.Певица была вынуждена встать на защиту девушек. Она написала, что ей было ужасно видеть эти злобные комментарии, и она огорчена, что люди могут писать подобные вещи. «Нет никаких проблем», - добавила певица. Она рассказала, что очень давно знакома с Мэдисон Бир. Несмотря на то, что о Хейли Бибер певица деликатно не упомянула, ее фанаты прекратили травлю обеих девушек.