Уилл Смит шокировал звезду «Баварии» Давида Алабу своим звонком по видеосвязи

Лента получит название «Плохие парни навсегда». Для рекламного ролика Алаба и его коллега Кингсли Коман исполнили главную песню из комедийного кинофильма. В рамках рекламы Уилл Смит и Мартин Лоуренс шутливо раскритиковали футболистов, отметив не достаточно хорошее исполнение. В ответ артистам предложили исполнить гимн ФК «Бавария».Смит и Лоуренс сделали это, допустив ряд очевидных ошибок. В итоге футболисты показали палец вниз, посмеявшись над актёрами. При этом сцены для рекламного видео записывались в разных местах, и участники даже не встречались друг с другом. Спустя какое-то время Уилл Смит и Мартин Лоуренс решили исправить это упущение. Актёры связались с футболистами по FaceTime. Получивший вызов Алаба оказался сильно удивлён звонку. Актёры выразили игроку благодарность за футболки «Баварии» и пожелали австрийцу хорошей игры.