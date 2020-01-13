Наталья Водянова: "Я не обычная мама, я классная мама"
Наталья Водянова разместила на странице в Instagram фото, на котором она запечатлена на обложке журнала Elle. В комментарии супурмодель написал, что она не обычная мама, а классная мама.
Наталья Водянова является многодетной матерью и воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву, Романа, Максима и Виктора. Сегодня знаменитость показала фанатам снимок, на котором она запечатлена в коричневых брюках, серой рубашке и темно-синем пиджаке. Фото супермодели опубликовано на обложке журнала Elle. Наталья Водянова лежит на боку и поднимает одну ногу вверх, придерживая ее рукой. В комментарии к посту в Instagram знаменитая российская модель написала на английском языке: "Я не обычная мама, я классная мама". Также она отметила, что номер журнала за февраль 2020 года уже вышел в продажу в России.
Подписчики написали множество комплиментов и отметили стройную фигуру многодетной матери. Фанаты согласились со словами модели, отметив, что считают ее "супермамой". Публикация Натальи Водяновой за несколько минут набрала почти 10 000 лайков.
Наталья Водянова является многодетной матерью и воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву, Романа, Максима и Виктора. Сегодня знаменитость показала фанатам снимок, на котором она запечатлена в коричневых брюках, серой рубашке и темно-синем пиджаке. Фото супермодели опубликовано на обложке журнала Elle. Наталья Водянова лежит на боку и поднимает одну ногу вверх, придерживая ее рукой. В комментарии к посту в Instagram знаменитая российская модель написала на английском языке: "Я не обычная мама, я классная мама". Также она отметила, что номер журнала за февраль 2020 года уже вышел в продажу в России.
Подписчики написали множество комплиментов и отметили стройную фигуру многодетной матери. Фанаты согласились со словами модели, отметив, что считают ее "супермамой". Публикация Натальи Водяновой за несколько минут набрала почти 10 000 лайков.