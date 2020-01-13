Наталья Водянова: "Я не обычная мама, я классная мама"

Наталья Водянова является многодетной матерью и воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву, Романа, Максима и Виктора. Сегодня знаменитость показала фанатам снимок, на котором она запечатлена в коричневых брюках, серой рубашке и темно-синем пиджаке. Фото супермодели опубликовано на обложке журнала Elle. Наталья Водянова лежит на боку и поднимает одну ногу вверх, придерживая ее рукой. В комментарии к посту в Instagram знаменитая российская модель написала на английском языке: "Я не обычная мама, я классная мама". Также она отметила, что номер журнала за февраль 2020 года уже вышел в продажу в России.Подписчики написали множество комплиментов и отметили стройную фигуру многодетной матери. Фанаты согласились со словами модели, отметив, что считают ее "супермамой". Публикация Натальи Водяновой за несколько минут набрала почти 10 000 лайков.