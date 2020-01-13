Энн Хэтэуэй впервые появилась на публике после вторых родов
Энн Хэтэуэй родила еще одного ребенка в конце 2019 года от дизайнера ювелирных аксессуаров Адама Шульмана. Теперь актриса впервые появилась на публике после вторых родов.
Энн Хэтэуэй появилась на церемонии Critics 'Choice Awards в США в золотом вечернем платье длиной до пола. Актриса сияла, когда впервые появилась на красной ковровой дорожке после рождения второго ребенка. Ее одеяние, состоящее из мерцающих золотых блесток, имело широкие драпированные рукава и отличалось глубоким декольте. К своему образу она добавила асимметричные серьги, но они не смогли отвлечь внимание фанатов от располневшей фигуры актрисы.
Известно, что оскароносная артистка прошла через вторые роды еще в декабре 2019 года. Кроме того, Хэтэуэй воспитывает 3,5-летнего сына Джонатана Роузбэнкса со своим мужем Адамом Шульманом. Что касается церемонии награждения, то звезду фильма "Дьявол носит Prada" удостоили наградить статуэткой Хоакина Феникса за его роль в "Джокере", а сама 37-летняя звезда была номинирована на "лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме, сделанном для телевидения" за участие в съемках "Современной Любви".
Энн Хэтэуэй появилась на церемонии Critics 'Choice Awards в США в золотом вечернем платье длиной до пола. Актриса сияла, когда впервые появилась на красной ковровой дорожке после рождения второго ребенка. Ее одеяние, состоящее из мерцающих золотых блесток, имело широкие драпированные рукава и отличалось глубоким декольте. К своему образу она добавила асимметричные серьги, но они не смогли отвлечь внимание фанатов от располневшей фигуры актрисы.
Известно, что оскароносная артистка прошла через вторые роды еще в декабре 2019 года. Кроме того, Хэтэуэй воспитывает 3,5-летнего сына Джонатана Роузбэнкса со своим мужем Адамом Шульманом. Что касается церемонии награждения, то звезду фильма "Дьявол носит Prada" удостоили наградить статуэткой Хоакина Феникса за его роль в "Джокере", а сама 37-летняя звезда была номинирована на "лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме, сделанном для телевидения" за участие в съемках "Современной Любви".