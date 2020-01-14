Пластический хирург Александр Вдовин не исключает пройденную процедуру корректировки внешности Анжеликой Реввой

Александр Ревва в компании супруги отдыхают на Мальдивах. В интернете при этом активно обсуждают изменения внешности жены артиста. Подписчики отметили, что спустя 12 лет со дня вступления в брак внешность Анжелики Реввы изменилась. Отмечается корректировка овала лица и формы носа. Специалист Александр Вдовин считает версию о помощи медиков вероятной., — приводит слова пластического хирурга teleprogramma.pro.Эксперт отмечает, что овал лица также сильно изменился. Он сумел преобразиться благодаря сильному похудению или путём более радикального подхода – удалением комков Биша на фоне подтяжки слизистой с процедурой аугментацией в области нижней части лица с использованием филеров. Вдовин считает, что это могло привести к получению девушкой красиво очерченных скул, более пухлых губ и аккуратной формы подбородка.