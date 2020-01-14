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Пластический хирург Александр Вдовин не исключает пройденную процедуру корректировки внешности Анжеликой Реввой

В интернете активно обсуждают изменения во внешности Анжелики Реввы. Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что женщина прибегла к услугам пластических хирургов, с чем согласен и специалист Александр Вдовин.

Александр Ревва в компании супруги отдыхают на Мальдивах. В интернете при этом активно обсуждают изменения внешности жены артиста. Подписчики отметили, что спустя 12 лет со дня вступления в брак внешность Анжелики Реввы изменилась. Отмечается корректировка овала лица и формы носа. Специалист Александр Вдовин считает версию о помощи медиков вероятной.

«Первое, что можно отметить – корректировка формы носа. Сравнивая с более ранними снимками Анжелики можно увидеть уменьшение толщины, поднятый кончик для придания лёгкости лицу. Подобные изменения могли быть сделаны путём ринопластики», — приводит слова пластического хирурга teleprogramma.pro.

Эксперт отмечает, что овал лица также сильно изменился. Он сумел преобразиться благодаря сильному похудению или путём более радикального подхода – удалением комков Биша на фоне подтяжки слизистой с процедурой аугментацией в области нижней части лица с использованием филеров. Вдовин считает, что это могло привести к получению девушкой красиво очерченных скул, более пухлых губ и аккуратной формы подбородка.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 01:05

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