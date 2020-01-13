В США признали отставание от РФ в модернизации ядерных сил





На данный момент часть американских аналитиков выступают с обвинениями в адрес России, отмечая, что Москва якобы провоцирует очередную гонку вооружений. В то же самое время, другая часть экспертов обвиняет в этом же Вашингтон. Представленный в Конгрессе доклад свидетельствует о том, что если такая гонка и существует, то Соединенные Штаты в ней находятся в роли догоняющего.Как утверждают авторы доклада, в составе российских вооруженных сил имеются образцы ракет и субмарин, которые можно считать новейшими, поскольку они были выпущены уже в 2000-х годах, в то время как армия США начнет получать подобное оружие лишь в нынешнем десятилетии. «Российские инженеры продолжают активно и успешно работать над созданием принципиально новых, передовых и необычных систем и вооружений», - говорится в тексте документа.