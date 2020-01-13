Список новых дешёвых иномарок зимы 2020 года возглавил Hyundai Solaris





Официальных данных о модели пока нет, но распространяется большое количество слухов. Указывается, что авто будет несколько отличаться от китайского аналога под названием Verna. Для российского рынка якобы приготовили уникальное оформление экстерьера. В дорогостоящих версиях ожидается наличие светодиодной оптики и электропривода для настройки наружных зеркал. В интерьере появится крупный дисплей мультимедийной системы, специальные воздуховоды и USB-порты для пассажиров заднего ряда.В список бюджетных новинок попала и модель Dongfeng AX4. Авто в корпусе компакт-кросса получит клиренс 18,5 см, двигатель объёмом 1,6 л на 117 «лошадок» в начальной комплектации, а также 5-диапазонную МКПП. Максимальные версии смогут получить наддувный силовой агрегат на 1,4 л, генерирующий 133 «лошадей». Он функционирует в паре с 6-диапазонным «роботом». Запуск двигателя осуществляется с кнопки. Предусмотрены 6 подушек безопасности, камера заднего обзора и автоматическое торможение. Предположительно, модель будет стоить меньше 1 млн рублей.Кроссовер Changan CS55 является 4-м продуктом в линейке бренда из КНР на рынке России. Стоит ожидать появления в продаже версии, которая не прошла рестайлинг и получила турбированный двигатель объёмом 1,5 л с производительностью 143 «лошадок». Силовой агрегат ведёт работу в паре с 6-секционной МКПП либо «автоматом» Aisin с аналогичным количеством ступеней. Цена модели составит 1,27 млн рублей за начальную сборку.Завершает список Geely Coolray. Модель компакт-кросса также известна под названиями SX11 и Binyue. В России авто получило спецификацию с именем Coolray и с оформленным ОТТС готово к продаже. По габаритам модели можно говорить о конкуренции с Hyundai Creta и Renault Kaptur. При этом китайцы получат возможность предложить более доступную стоимость в сравнении с указанными авто. Ожидается появление версии без полного привода с турбированным силовым агрегатом на 177 «лошадок» и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.