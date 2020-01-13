АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Список новых дешёвых иномарок зимы 2020 года возглавил Hyundai Solaris

Названы новые дешёвые автомобили зарубежного производства для России на период зимы 2020 года. Открывает список бюджетных иномарок Hyundai Solaris в рестайлинговой версии.
Список новых дешёвых иномарок зимы 2020 года возглавил Hyundai Solaris

Официальных данных о модели пока нет, но распространяется большое количество слухов. Указывается, что авто будет несколько отличаться от китайского аналога под названием Verna. Для российского рынка якобы приготовили уникальное оформление экстерьера. В дорогостоящих версиях ожидается наличие светодиодной оптики и электропривода для настройки наружных зеркал. В интерьере появится крупный дисплей мультимедийной системы, специальные воздуховоды и USB-порты для пассажиров заднего ряда.

В список бюджетных новинок попала и модель Dongfeng AX4. Авто в корпусе компакт-кросса получит клиренс 18,5 см, двигатель объёмом 1,6 л на 117 «лошадок» в начальной комплектации, а также 5-диапазонную МКПП. Максимальные версии смогут получить наддувный силовой агрегат на 1,4 л, генерирующий 133 «лошадей». Он функционирует в паре с 6-диапазонным «роботом». Запуск двигателя осуществляется с кнопки. Предусмотрены 6 подушек безопасности, камера заднего обзора и автоматическое торможение. Предположительно, модель будет стоить меньше 1 млн рублей.

Кроссовер Changan CS55 является 4-м продуктом в линейке бренда из КНР на рынке России. Стоит ожидать появления в продаже версии, которая не прошла рестайлинг и получила турбированный двигатель объёмом 1,5 л с производительностью 143 «лошадок». Силовой агрегат ведёт работу в паре с 6-секционной МКПП либо «автоматом» Aisin с аналогичным количеством ступеней. Цена модели составит 1,27 млн рублей за начальную сборку.

Завершает список Geely Coolray. Модель компакт-кросса также известна под названиями SX11 и Binyue. В России авто получило спецификацию с именем Coolray и с оформленным ОТТС готово к продаже. По габаритам модели можно говорить о конкуренции с Hyundai Creta и Renault Kaptur. При этом китайцы получат возможность предложить более доступную стоимость в сравнении с указанными авто. Ожидается появление версии без полного привода с турбированным силовым агрегатом на 177 «лошадок» и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы вредные для сексуальной жизни…
Нонна Гришаева отдыхает в…
Honor готовится презентовать новые смартфоны и гаджеты на выставке MWC…
В Сети бурно обсуждают певицу Ханну, которая выгуливает годовалую дочь на…
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019…
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
Принц Гарри и Меган Маркл стали еще популярнее после отказа от…
Ученые рассказали, как поддержать тонус мышц без…
Мечтающий о ребенке Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем на…
В США признали отставание от РФ в модернизации ядерных…
Уилл Смит шокировал звезду «Баварии» Давида Алабу своим звонком по…
Павел Воля призвал фанатов рожать детей и везде брать их с…
Российские ученые изобрели «умный» стул для исправления осанки у…
Список новых дешёвых иномарок зимы 2020 года возглавил Hyundai…
Представитель Димаша опроверг слухи о прекращении работы с Игорем…
"Получила такой кайф": Певица Нюша впервые побывала на…
Плод, сохраняющий молодость и здоровье: Эксперты рассказали о полезных свойствах…
Селена Гомес вступилась за Хейли Бибер, которую обвиняют в преследовании…
Учёные назвали игнорирование лифта полезным для…
Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин переживают сложности в…
В Сети показали внешность флагмана Meizu…
Наталья Водянова: "Я не обычная мама, я классная…
Энн Хэтэуэй впервые появилась на публике после вторых…
Эксперт оценил решение мобильных операторов о повышении…
Неказистые пальцы ног ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой сравнили с пальцами балерины Анастасии…
Обновленный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google вышел в…
"Очень важно поблагодарить Вселенную": Анна Семенович рассказала, как правильно загадывать желания на Старый Новый…
Образ жизни ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной привел к необратимым изменениям во…
Крепкие пары проекта «Дом- 2», которые были вместе, но так и не…
Екатерина Стриженова опубликовала видео со дня рождения Николая…
В Сети впервые появились "живые" фото обновленных седана и хэтчбека Skoda…
В преддверии 70-летия Игорь Николаев напомнил фанатам о песне "Осенний поцелуй" в исполнении Аллы…
Apple намеревается выпустить все линейки iPhone 5G в 2020…
Звезда «Дом-2» Витя Литвинов объяснил, почему ушёл из…
В Молдове из-за гриппа умер 4-летний ребенок из…
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин вошёл в тренерский штаб московского…
Ученые сделали первый шаг к созданию противоядия от укуса индийской…
Звезда «Дом-2» Анастасия Лисова столкнулась с волной негатива из-за покупки…
Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту…
Телеведущая Ксения Бородина высказала теплые чувства к своей…
Просмотреть все новости