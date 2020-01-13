Представитель Димаша опроверг слухи о прекращении работы с Игорем Крутым

Фанаты Димаша все еще оставались под впечатлением от недавнего получения их кумиром премии и звания "лучшего певца 2019 года" в Китае, как в Сети начали распространяться очередные слухи. Речь идет о предполагаемом окончании сотрудничества между казахским исполнителем и российским композитором Игорем Крутым. Определенные российские СМИ сообщали о якобы заключении Димашем контракта с южнокорейским продюсером Сонг Кван Сиком. Это вынудило официального представителя поп-звезды разъяснить сложившуюся ситуацию.По словам Назым Жангазинова, вся продюсерская деятельность её клиента осуществляется центром "ДимашАли". Поэтому любые сведения о конфликте между артистом и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству являются ложными. Жангазинов утверждает, что все намеченные выступления совместно с компанией Игоря Крутого на 2020 год будут проходить согласно рабочему плану. Что касается сторонних творческих связей, то Кудайберген поддерживает общение с американскими BMG Entertainment, помимо музыкантов из Швеции, Англии, Кореи, Китая, Франции, России и других.