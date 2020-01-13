Неказистые пальцы ног ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой сравнили с пальцами балерины Анастасии Волочковой
Ведущая скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Ольга Бузова находится под постоянным пристальным вниманием со стороны прессы и пользователей Сети. На этот раз ноги популярной певицы сравнили со ступнями Анастасии Волочковой.
У Ольги Бузовой есть своя большая армия поклонников, которые постоянно защищают звезду и переживают за нее. Однако встречаются и такие недоброжелатели, которые постоянно ищут, к чему можно было бы придраться, чтобы хоть как-то задеть артистку.
Совсем недавно Ольга Бузова рассекретила свои отношения с блогером Давидом Манукяном. После этой новости фанаты Ольги уже не настолько сильно волнуются за ее личную жизнь. Вместе с возлюбленным Бузова отдохнула в Куршевеле, а после отправилась в Таиланд. В теплых краях ведущая «Дом-2» начала демонстрировать публике свои купальники, а также новые образы для отдыха.
В ее личном аккаунте снимки появляются достаточно часто. Один из них вызвал массу негативных эмоций со стороны хейтеров. Пальцы ног Бузовой сравнили с ногами Волочковой и дали теледиве совет стараться носить закрытую обувь.
У Ольги Бузовой есть своя большая армия поклонников, которые постоянно защищают звезду и переживают за нее. Однако встречаются и такие недоброжелатели, которые постоянно ищут, к чему можно было бы придраться, чтобы хоть как-то задеть артистку.
Совсем недавно Ольга Бузова рассекретила свои отношения с блогером Давидом Манукяном. После этой новости фанаты Ольги уже не настолько сильно волнуются за ее личную жизнь. Вместе с возлюбленным Бузова отдохнула в Куршевеле, а после отправилась в Таиланд. В теплых краях ведущая «Дом-2» начала демонстрировать публике свои купальники, а также новые образы для отдыха.
В ее личном аккаунте снимки появляются достаточно часто. Один из них вызвал массу негативных эмоций со стороны хейтеров. Пальцы ног Бузовой сравнили с ногами Волочковой и дали теледиве совет стараться носить закрытую обувь.