"Очень важно поблагодарить Вселенную": Анна Семенович рассказала, как правильно загадывать желания на Старый Новый год

На данный момент Анна Семенович проводит отпуск на Сейшельских островах. При этом она не забывает делать посты в соцсетях. Сегодня певица показала несколько фото, на которых она стоит возле огромных камней в бирюзовом пляжном платье и солнцезащитных очках. В комментарии исполнительница решила рассказать, как правильно загадывать желания на Старый Новый год. Знаменитости советует заранее написать его на маленьком кусочке бумаги, при этом необходимо поблагодарить Вселенную за то, что человек уже имеет в своей жизни, например, семью или здоровье.Также очень важно сделать визуализацию и представить, что человек уже получил все, что хотел. В конце поста в Instagram Анна Семенович написала: "Верьте и никогда не сомневайтесь в своих силах и особенно в силах Вселенной, она все слышит". Также исполнительница сообщила, что она обязательно загадает желание на Старый Новый год.