Плод, сохраняющий молодость и здоровье: Эксперты рассказали о полезных свойствах авокадо





По мнению экспертов, авокадо благодаря фенолам, ксантофиллам и фитохимическим веществам, которые в нем содержатся, снижает риск развития онкологических заболеваний. В состав плода входит калий, который уменьшает признаки аритмии, и способствует налаживанию работы сердца. Также с помощью употребления авокадо, по мнению специалистов, можно снизить риск образования тромбов и предотвратить воспаление в кровяных сосудах. Употребление авокадо положительно сказывается на коже и глазах за счет содержания в нем лютеина. Этот пигмент защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей и улучшает функционирование сальных желез. Благодаря этому кожа лица выглядит подтянутой и свежей. В составе авокадо содержится витамин Е, который помогает предотвратить преждевременное старение. Кроме того, употребление авокадо не допускает ухудшения зрения.Эксперты рассказали, что благодаря высокому содержанию клетчатки авокадо приносит пользу в избавлении от лишнего веса. По мнению специалистов, достаточно съедать ежедневно один плод.