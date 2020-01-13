Учёные назвали игнорирование лифта полезным для здоровья





Здоровые студенты с низким уровнем физической активности 3 раза в день совершали подъём по лестнице, включающей 60 ступенек. В рамках занятий участники прошли тестирование в отношении максимального поглощения кислорода в их организме. Спустя 6 недель у студентов поднялись общие показатели кислородного баланса.Как выяснилось, движение по лестнице и обычная ходьба повышают общую кардиореспираторную выносливость организма. Речь идёт о важной функции переноса кислорода в конкретное место тела, требующего повышенного потребления калорий при увеличении нагрузки. Ученые отмечают, что трижды в день подниматься по длинной лестнице нет необходимости, поскольку хватит и просто пересмотреть собственное отношение к подобной активности в рамках повседневной жизни, а также выполнять большее число упражнений. К примеру, хорошим решением станет использование лестницы в качестве замены лифта. Также полезным будет пеший поход в кафе вместо короткой поездки на авто.