В Сети показали внешность флагмана Meizu 17
В Сети появились первые инсайдерские изображения нового флагмана Meizu 17. Сообщается, что официальный анонс этого смартфона должен состояться только весной текущего года.
Судя по представленным изображениям, устройство получит дисплей с максимально узкими рамками. Примечателен и тот факт, что у экрана новинки нет ни выреза, ни отверстия под фронтальную камеру. При этом объектив камеры расположился непосредственно над дисплеем. А вот сканер отпечатков пальцев, по утверждению источников, будет встроен в сам экран. На тыльной части корпуса Meizu 17 расположилась основная камера, которая включает в себя сразу четыре фотомодуля.
По предварительным данным, новый флагман от китайской компании Meizu будет оснащен производительным топовым 8-ядерным SoC Qualcomm Snapdragon 865 и графическим ускорителем Adreno серии 650. Кроме того, смартфон будет поддерживать работу в сетях связи пятого поколения 5G.
Судя по представленным изображениям, устройство получит дисплей с максимально узкими рамками. Примечателен и тот факт, что у экрана новинки нет ни выреза, ни отверстия под фронтальную камеру. При этом объектив камеры расположился непосредственно над дисплеем. А вот сканер отпечатков пальцев, по утверждению источников, будет встроен в сам экран. На тыльной части корпуса Meizu 17 расположилась основная камера, которая включает в себя сразу четыре фотомодуля.
По предварительным данным, новый флагман от китайской компании Meizu будет оснащен производительным топовым 8-ядерным SoC Qualcomm Snapdragon 865 и графическим ускорителем Adreno серии 650. Кроме того, смартфон будет поддерживать работу в сетях связи пятого поколения 5G.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:56