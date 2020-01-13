В преддверии 70-летия Игорь Николаев напомнил фанатам о песне "Осенний поцелуй" в исполнении Аллы Пугачевой

Игорь Николаев уже несколько дней публикует архивные видео со своими композициями в исполнении знаменитых певцов. Сегодня музыкант показал ролик, на котором Алла Пугачева поет "Осенний поцелуй". Примадонна одета в черные лосины и платье ниже колен, ее образ дополнили шляпа с широкими полями и туфли на платформе. Также на кадрах показан играющий на фортепиано Игорь Николаев, который надел костюм серого цвета. В комментарии к публикации в соцсети Instagram композитор написал, что до его 70-летия осталось 4 дня, и он не успеет опубликовать все свои композиции, которых у него насчитывается более 300.В конце поста знаменитость пообещал фанатам показать видео, которые найдет за эти дни. Подписчики написали, что обожают все музыкальные композиции, которые написал Игорь Николаев. Публикацию исполнителя уже просмотрели более 20 000 пользователей Сети.