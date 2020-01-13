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Екатерина Стриженова опубликовала видео со дня рождения Николая Носкова

Екатерина Стриженова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видео со дня рождения музыканта Николая Носкова. Певец пережил инсульт и впервые за долгое время появился на публике.
Екатерина Стриженова опубликовала видео со дня рождения Николая Носкова

Николай Носков два года назад пережил инсульт, поэтому не мог выступать перед публикой. Он проходит курс реабилитации. Семья и друзья оказывают поддержку артисту. В прошлом году музыкант дал сольный концерт, который посетили его друзья – звезды отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на редкое участие в светских мероприятиях, артист свой 64-й день рождения отпраздновал в ресторане, куда пригласил Екатерину Стриженову, Виктора Дробыша и других знаменитых друзей. Телеведущая на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видео, снятое на праздновании. Как видно из публикации, все собрались за праздничным столом и смотрели кадры с именинником. Потом Дробыш напевал песню. Под публикацией актриса написала, что они поднимают бокалы за здоровье Носкова и коллег, которые его поддерживают. Также актриса поблагодарила команду, благодаря которой состоялся концерт артиста, и зрителей, которые посетили его выступление.

Поклонники откликнулись множеством положительных комментариев. Подписчики пожелали артисту здоровья. Некоторые фанаты отметили, что у Носкова усталый вид, а «в глазах нет радости».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:08

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