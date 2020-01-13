Екатерина Стриженова опубликовала видео со дня рождения Николая Носкова

Николай Носков два года назад пережил инсульт, поэтому не мог выступать перед публикой. Он проходит курс реабилитации. Семья и друзья оказывают поддержку артисту. В прошлом году музыкант дал сольный концерт, который посетили его друзья – звезды отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на редкое участие в светских мероприятиях, артист свой 64-й день рождения отпраздновал в ресторане, куда пригласил Екатерину Стриженову, Виктора Дробыша и других знаменитых друзей. Телеведущая на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видео, снятое на праздновании. Как видно из публикации, все собрались за праздничным столом и смотрели кадры с именинником. Потом Дробыш напевал песню. Под публикацией актриса написала, что они поднимают бокалы за здоровье Носкова и коллег, которые его поддерживают. Также актриса поблагодарила команду, благодаря которой состоялся концерт артиста, и зрителей, которые посетили его выступление.Поклонники откликнулись множеством положительных комментариев. Подписчики пожелали артисту здоровья. Некоторые фанаты отметили, что у Носкова усталый вид, а «в глазах нет радости».