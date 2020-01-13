В Сети впервые появились "живые" фото обновленных седана и хэтчбека Skoda Rapid
Бренд Skoda намеревается выпустить обновленные седан и хэтчбек Rapid в начале 2020 года. Теперь в Сети впервые появились фото модернизированных моделей.
Чешский автопроизводитель опубликовал первые изображения своего хэтчбека и седана Skoda Rapid 2020 года для Китая. Пользователи Сети могут по достоинству оценить как салон, так и экстерьер. Многие эксперты отмечали, что обновленная модель приблизилась к европейской версии Scala с точки зрения внешнего дизайна. Две машины имеют почти идентичные бамперы, фары, решетку радиатора и задние фонари. Что касается внутреннего пространства, то в новой версии она практически не поменялась, за исключением информационно-развлекательного центра с увеличенным дисплеем и переработанным климат-контролем.
Автомобиль в обеих версия будет поставляться с двигателем MPI серии EA211 с рабочим объемом в 1,5 л и мощностью в 110 л. с. В комплект входит либо механическая КПП с пятью скоростями или шестиступенчатый "автомат". Представители компании отмечают, что модель обладает идеально сбалансированными пропорциями кузова, ярко выраженным и современным дизайном. Кроме того, хотя в салоне ожидаются масштабные изменения, модернизация не коснется приборной панели и руля.
Чешский автопроизводитель опубликовал первые изображения своего хэтчбека и седана Skoda Rapid 2020 года для Китая. Пользователи Сети могут по достоинству оценить как салон, так и экстерьер. Многие эксперты отмечали, что обновленная модель приблизилась к европейской версии Scala с точки зрения внешнего дизайна. Две машины имеют почти идентичные бамперы, фары, решетку радиатора и задние фонари. Что касается внутреннего пространства, то в новой версии она практически не поменялась, за исключением информационно-развлекательного центра с увеличенным дисплеем и переработанным климат-контролем.
Автомобиль в обеих версия будет поставляться с двигателем MPI серии EA211 с рабочим объемом в 1,5 л и мощностью в 110 л. с. В комплект входит либо механическая КПП с пятью скоростями или шестиступенчатый "автомат". Представители компании отмечают, что модель обладает идеально сбалансированными пропорциями кузова, ярко выраженным и современным дизайном. Кроме того, хотя в салоне ожидаются масштабные изменения, модернизация не коснется приборной панели и руля.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:00