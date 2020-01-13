Звезда «Дом-2» Витя Литвинов объяснил, почему ушёл из проекта

После ухода с шоу Анны Брянской за ворота поспешил и Виктор Литвинов. За недолгий срок пребывания на телестройке, а именно около двух недель, парень смог построить новые отношения, но за периметр в итоге отправился один. Большинство зрителей изначально были твердо уверены, что Литвинов поспешил уйти из-за Брянской, Виктор же такие домыслы опроверг.Виктор Литвинов сообщил, что бывает так, что пути с кем-то расходятся, и люди понимают, что не подходят друг другу. Расстраиваться в любом случае, как заверяет звезда реалити, не стоит, ведь впереди еще много интересного.Он отметил, что уход с проекта лишь очередной шаг вперед. Теперь он готов строить свой бизнес, а также налаживать личную жизнь, но уже без прицела телевизионных камер. Виктор Литвинов подчеркивает, что назад он двигаться не хочет.