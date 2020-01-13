Ольга Арнтгольц показала первые совместные фото сына и дочери





В Instagram Ольга Арнтгольц разместила фотографию детей, впервые показав их подписчикам. Снимок был сделан во время семейного отдыха в период зимних праздников. Знаменитость не уточнила место отдыха, но, скорее всего, это теплая страна. На фото видно, что дети играют возле лазурного моря, а вдали проплывает яхта, лиц детей Ольги Арнтгольц не видно.Напомним, что у актрисы есть дочь Анна и сына Аким. Ольга Арнтгольц живет с Дмитрием Петрунем, хотя факт бракосочетания до сих пор не подтвержден.