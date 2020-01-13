Обновленный Huawei P30 Lite 2020 года с сервисами Google вышел в продажу





После успешного запуска Huawei P30 Lite в прошлом году компания решила обновить этот телефон, чтобы дать людям еще лучший опыт для фотосъемки, хранения и обработки снимков. Модернизированный девайс теперь называется Huawei P30 Lite New Edition и доступен для продажи в Великобритании, России и на некоторых рынках Африки, таких как Кения. Продукт работает на EMUI 9.1 на базе Android 9 с Google Mobile Services и другими предустановленными приложениями от Google. Бренд позднее может обновить этот телефон до EMUI 10 в случае успешной реализации первой партии.Кроме того, новая версия унаследовала дизайн от своего предшественника и поставляется в четырех цветовых вариантах: «полночный черный», «жемчужно-белый», «голубой павлин» и «дышащий кристалл». Основное обновление этой новой модели сфокусировано на увеличении объема ОЗУ и емкости хранения, которая расширяется до 6 ГБ оперативной + 256 ГБ встроенной памяти, которая ранее была ограничена 4 ГБ + 128 ГБ. Изменениям подвергли и основную заднюю камеру, которая теперь оснащена датчиком на 48 Мп. Продажи Huawei P30 Lite New Edition начнутся 15 января по цене в 299 евро.