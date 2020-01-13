"Величайшая женщина, актриса и оперная звезда": Андрей Разин почтил память Елены Образцовой

Андрей Разин разместил коллаж из фотографий покойной Елены Образцовой. В комментарии продюсер сообщил, что у него с актрисой были хорошие отношения и он даже работал ее концертным директором. Андрей Разин рассказал несколько историй из жизни покойной знаменитости и отметил, что она была очень благодарна за концерт в Ростове и долго его за это благодарила. Также продюсер группы "Ласковый май" написал: "Пять лет назад ушла из жизни величайшая женщина, актриса, оперная звезда мирового масштаба Елена Образцова, Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР".В конце поста в Instagram знаменитость сообщил, что очень любил покойную артистку за юмор, за её доброту и невероятную красоту. Андрей Разин очень сожалеет, что мир потерял такого талантливого человека, как Елена Образцова. Подписчики продюсера написали, что считают актрису настоящей легендой и сожалеют о такой утрате.