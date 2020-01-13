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Звезда «Дом-2» Анастасия Лисова столкнулась с волной негатива из-за покупки квартиры

Экс-участница «Дом-2» Анастасия Лисова находится в печали. Она призналась, что из-за желания купить себе элитное жилье ее в прямом смысле слова затравили в социальных сетях.

Звезда «Дом-2» Анастасия Лисова столкнулась с волной негатива из-за покупки квартиры

В преддверии Нового года Анастасия Лисова сообщала в интернете о том, что собирается с супругом приобрести новое жилье. Семья хочет найти квартиру, которая будет площадью около 150 квадратных метров. При этом она рассчитывает, что ее стоимость должна стартовать от 50 миллионов рублей.

Девушка уверена, что для такого уровня жилья это недорого. Но подписчики экс-участницы реалити не согласились с ней.

В итоге Анастасия Лисова решила ответить своим обидчикам. Она отметила, что рассказывает в stories о возможных вариантах, потому что думает, а вдруг кто-то захочет приобрести новое жилье и ему пригодится эта информация. Но в итоге столкнулась с критикой в свой адрес. Анастасия Лисова отметила, что из-за этой ситуации с другой стороны открылись многие люди, в их числе есть и знакомые, но она благодарна, что все происходит именно так.


Стоит отметить, что сейчас семья проживает в квартире площадью 80 квадратных метров, но для семьи из трех человек она оказалась маленькой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:20

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