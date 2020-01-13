Телеведущая Ксения Бородина высказала теплые чувства к своей подруге

""16 лет дружбы, 16 альбомов фотографий, 16 тысяч звонков на конференции, 16+ бессонных ночей, 16 лет работаем вместе и 16 лет любим друг друга. Мы и жили вместе, и рожали в один год, и всегда мой фарфоровый ангел ты рядом, в горести и в радости", - написала Бородина.

"Спасибо, что ты у меня есть", - отметила Бородина в окончании поста.

Также Ксения Бородина отметила, что Анастасия всегда придет ей на помощь, при этом с легкостью оставит вечеринку или бросит сборы на собственный день рождения. Телеведущая поблагодарила подругу за теплоту, поддержку, назвав ее ранимой, нежной и чувствительной.Звезда проекта "Дом-2" добавила, что Анастасия за прошедшее время уже стала для нее сестрой, родным человеком, который чувствует ее на расстоянии, всегда поддерживает и переживает. Поклонники поддержали кумира лайками и комментариями, отметив, что для каждого человека важно иметь в жизни такого близкого друга.