Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида





Поскольку среди личных вещей, украденных у режиссера и его супруги, были также паспорта, они с трудом сумели вернуться на Родину. Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год. Более того, от действий воров пострадала не только знаменитая актриса, но и члены ее семьи, поскольку в похищенной сумке лежал в том числе и загранпаспорт ее супруга, а также документы сына Чуриковой Ивана Панфилова. В результате улететь в Россию звездному семейству удалось только с помощью российского посольства в Мадриде.Сообщается, что вместе с сумкой у Чуриковой похитили кошелек с наличными деньгами и банковскими картами, смартфон и брендовые очки стоимостью 90 000 рублей. Всего же, по подсчетам самой артистки, причиненный ей ущерб составил около четверти миллиона рублей. При прибытию в Россию актриса отправилась в полицию, где и написала соответствующее заявление о краже.