Американские эксперты рассказали, как с помощью питания бороться с выпадением волос





Американские эксперты советуют для начала обратиться к специалистам для установления причины чрезмерного выпадения волос. Среди наиболее распространенных факторов риска развития такого явления специалисты называют резкую диету, изменения гормонального фона, неустойчивость веса, генетику и стресс. Эксперты полагают, что огромную роль в здоровье волос играет качество питания. Недостаток в рационе белка может повлечь за собой выпадение волос, а также упадок сил. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять цельнозерновые крупы, яйца, а также пивные дрожжи, которые улучшают рост волос и уменьшают их жирность. Прекрасно питают волосяные луковицы, по словам экспертов, также растительные масла, орехи и семечки.По мнению специалистов, продукты с высоким содержанием витамина А, такие как печень, творог, морковь, абрикосы, также способствуют укреплению волос. Цитрусовые и шиповник благодаря наличию в составе витамина С улучшают циркуляцию крови и ускоряют рост волос.