Уральская танковая дивизия получит модернизированные Т-72Б3М





Новые модернизированные версии танка Т-72, как отмечают в ЦВО, получили более мощные силовые установки на 1130 л. с., улучшенный комплекс вооружений, новые системы управления и наведения. К примеру, в танке появилась автоматическая КПП, телевизионная камера обзора на корме, а также цифровой дисплей. «Кроме того, модернизация затронула элементы защиты боевой машины. Теперь комбинированная броня Т-72Б3М улучшена за счет установки новых бортовых экранов с передовыми модулями динамической защиты. Также на борту установлены навесные решетчатые экраны и дополнительные защитные модули», - отмечается в сообщении.Как только эта техника поступит в распоряжение частей дивизии, экипажи приступят к занятием по освоению новых машин, обучению управлению ими и ведению боевых стрельб.