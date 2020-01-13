Уральская танковая дивизия получит модернизированные Т-72Б3М
30 модернизированных танков Т-72Б3М в нынешнем году поступят в распоряжение танковой дивизии, которая располагается в Челябинской области. Такие данные приводятся в сообщении пресс-центра ЦВО.
Новые модернизированные версии танка Т-72, как отмечают в ЦВО, получили более мощные силовые установки на 1130 л. с., улучшенный комплекс вооружений, новые системы управления и наведения. К примеру, в танке появилась автоматическая КПП, телевизионная камера обзора на корме, а также цифровой дисплей. «Кроме того, модернизация затронула элементы защиты боевой машины. Теперь комбинированная броня Т-72Б3М улучшена за счет установки новых бортовых экранов с передовыми модулями динамической защиты. Также на борту установлены навесные решетчатые экраны и дополнительные защитные модули», - отмечается в сообщении.
Как только эта техника поступит в распоряжение частей дивизии, экипажи приступят к занятием по освоению новых машин, обучению управлению ими и ведению боевых стрельб.
Новые модернизированные версии танка Т-72, как отмечают в ЦВО, получили более мощные силовые установки на 1130 л. с., улучшенный комплекс вооружений, новые системы управления и наведения. К примеру, в танке появилась автоматическая КПП, телевизионная камера обзора на корме, а также цифровой дисплей. «Кроме того, модернизация затронула элементы защиты боевой машины. Теперь комбинированная броня Т-72Б3М улучшена за счет установки новых бортовых экранов с передовыми модулями динамической защиты. Также на борту установлены навесные решетчатые экраны и дополнительные защитные модули», - отмечается в сообщении.
Как только эта техника поступит в распоряжение частей дивизии, экипажи приступят к занятием по освоению новых машин, обучению управлению ими и ведению боевых стрельб.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:09