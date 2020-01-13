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Apple намеревается выпустить все линейки iPhone 5G в 2020 году

Источники ранее сообщали Apple оснастить свои линейки iPhone поддержкой sub-6GHz и mmWave лишь в следующем году. Теперь подтвердилась информация о намерениях компании выпустить все линейки полноценных 5G-смартфонов в 2020 году.

В прошлом месяце авторитетный аналитик Apple Минг-Чи Куо утверждал, что четыре модели iPhone с поддержкой 5G появятся во второй половине 2020 года, включая версии с частотами ниже 6 ГГц и mmWave в зависимости от региона. Эксперт также отметил, что модели iPhone с mmWave будут доступны на пяти рынках, включая Соединенные Штаты, Канаду, Японию, Корею и Великобританию. Минг-Чи Куо теперь уточнил, что поставки флагманов начнутся в третьем или четвертом квартале текущего года.

С его прогнозом остался не согласен инсайдер Мехди Хоссейни. По словам последнего, модели с частотой ниже 6 ГГц будут выпущены в сентябре 2020 года, а версии с mmWave - в декабре 2020 года или январе 2021 года. Стоит отметить, что Apple собирается отключить функцию поддержки 5G в своих линейках iPhone для тех стран, где нет подобных сетей либо они имеют слишком малую территорию покрытия. Это исключает из списка Индию и несколько стран Восточной Европы.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:47

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