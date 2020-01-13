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"Пусть развлекается": Мать Ольги Бузовой опровергла слухи о свадьбе певицы

Певица и телеведущая Ольга Бузова только недавно рассекретила роман с болгером Давидом Манукяном. Поклонники сразу же стали обсуждать предстоящую возможную свадьбу знаменитостей, однако мать звезды проекта "Дом-2" опровергла появившиеся слухи.
"Пусть развлекается": Мать Ольги Бузовой опровергла слухи о свадьбе певицы

На данный момент Ольга Бузова и Давид Манукян отдыхают в Таиланде, где успели сделать парные татуировки в виде знака бесконечности, постоянно показывают новые снимки и видео, наслаждаются компанией друг друга. Ольга Бузова не скрывает, она очень счастлива, несмотря на разницу в возрасте с избранником в семь лет.

Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк недавно отметила, что хочет погулять на свадьбе влюбленных, ведь их отношения складываются очень хорошо. Мать певицы Ирина Александровна поспешила опровергнуть все появившиеся слухи, отметив, что она даже не знакома с потенциальным будущим мужем дочери. Видела женщина Давида Манукяна только визуально, приглашения на свадьбу она не получала, а потому не стоит верить СМИ, отметила родственница знаменитости.

Инна Александровна добавила, что Ольга Бузова уже была замужем, они знают, как это, спешить больше, по словам родственницы певицы, она не будет. Если свадьба будет, женщина пообещала рассказать об этом поклонникам певицы. Опровергла она и сведения о якобы состоявшейся помолвке.
"Дело такое... Нравится развлекаться, пусть развлекается", - отметила мать звезды.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:58

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