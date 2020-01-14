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Доктор Сихам Маркет рассказал, чем полезен ромашковый чай людям с диабетом

Зарубежный доктор Сихам Маркет рассказал, для чего людям, которые болеют диабетом, нужно пить чай из ромашки. Он не только способен снижать уровень сахара в крови, а также помогает бороться с инфекциями.

Сахарный диабет – это болезнь, которая связана с нарушениями усваивания глюкозы, и развивается из-за недостатка гормона инсулина. Если не проводить контроль состояния здоровья, то будет происходить неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую, центральную нервную систему и почки, поэтому следует принимать меры, чтобы снизить риски.

Врач Сихам Маркет рекомендует употреблять чай из ромашки, помогающий снижать уровень сахара в крови, улучшает самочувствие и борющийся с инфекциями. И даже если пить чай из ромашки раз в день, то он будет способствовать снижению прогрессирования диабета.
Доктор заявляет, что в ромашке даже есть специальное химическое соединение, способствующее предупреждению размножения клеток рака. Чай также облегчает самочувствие женщин при ПМС, улучшает обмен веществ и помогает вывести из организма токсические вещества.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 02:06

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