Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин вошёл в тренерский штаб московского "Торпедо"

Евгений Алдонин и Юлия Началова развелись в 2011 году. У пары есть дочь Вера, которая после смерти матери много времени проводит с отцом и с его детьми Анжеликой и Артемом от брака со второй супругой Ольгой. Сегодня спортсмен опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в белой футболке с логотипом московского футбольного клуба "Торпедо". В комментарии к посту в Instagram-аккаунте Евгений Алдонин написал: "Вошёл в тренерский штаб московского Торпедо!" Также бывший муж покойной исполнительницы Юлии Началовой отметил, что в его жизни начался новый этап в футбольной карьере.Преданные поклонники спортсмена пожелали ему двигаться только вперед, а также удачи и успеха. Многие отметили, что теперь будут болеть за команду "Торпедо". За несколько часов публикация Евгения Алдонина набрала почти 6 000 лайков.