В Сети вспомнили отца телеведущей проекта "Дом-2" Ксении Бородиной





Ксения Бородина росла практически без родителей. Ее мать Инна Бородина разошлась с отцом девочки, когда она еще была маленькой. Отец знаменитости Ким Амоев, как выяснилось позже, был криминальным авторитетом, долгое время будущая теледива пыталась наладить с ним связь, но безуспешно. В итоге Бородина в 18 лет сменила фамилию, взяв девичью своей матери.Инна Бородина после расставания с возлюбленным закрутила роман и вышла замуж, переехала жить в Италию. Ксения Бородина жила с бабушкой и дедушкой, ходила в обычную школу, часто бывала в гостях у мамы, подружилась со своим отчимом, у которого часто гостит со своей семьей и сейчас. Отец телеведущей Ким Амоев умер, когда ему было 79 лет, вспоминать о нем Бородина не любит.