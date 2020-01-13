В Сети вспомнили отца телеведущей проекта "Дом-2" Ксении Бородиной
Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина пришла на реалити-шоу в качестве участницы в 2004 году, она прошла путь до звезды телевидения и стала одной из самых востребованных ведущих в шоу-бизнесе. Недавно в Сети вспомнили об отце Бородиной, который был криминальным авторитетом.
Ксения Бородина росла практически без родителей. Ее мать Инна Бородина разошлась с отцом девочки, когда она еще была маленькой. Отец знаменитости Ким Амоев, как выяснилось позже, был криминальным авторитетом, долгое время будущая теледива пыталась наладить с ним связь, но безуспешно. В итоге Бородина в 18 лет сменила фамилию, взяв девичью своей матери.
Инна Бородина после расставания с возлюбленным закрутила роман и вышла замуж, переехала жить в Италию. Ксения Бородина жила с бабушкой и дедушкой, ходила в обычную школу, часто бывала в гостях у мамы, подружилась со своим отчимом, у которого часто гостит со своей семьей и сейчас. Отец телеведущей Ким Амоев умер, когда ему было 79 лет, вспоминать о нем Бородина не любит.
Ксения Бородина росла практически без родителей. Ее мать Инна Бородина разошлась с отцом девочки, когда она еще была маленькой. Отец знаменитости Ким Амоев, как выяснилось позже, был криминальным авторитетом, долгое время будущая теледива пыталась наладить с ним связь, но безуспешно. В итоге Бородина в 18 лет сменила фамилию, взяв девичью своей матери.
Инна Бородина после расставания с возлюбленным закрутила роман и вышла замуж, переехала жить в Италию. Ксения Бородина жила с бабушкой и дедушкой, ходила в обычную школу, часто бывала в гостях у мамы, подружилась со своим отчимом, у которого часто гостит со своей семьей и сейчас. Отец телеведущей Ким Амоев умер, когда ему было 79 лет, вспоминать о нем Бородина не любит.