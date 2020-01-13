«Не важно, какая погода, главное какая компания»: Пригожин отдыхает в Дубае с Валерией и Киркоровым

Компанию Пригожину, Киркорову и Валерии также составили еще несколько друзей. За совместным ужином звезды российского шоу-бизнеса сыграли в игру под названием «Крокодил». На кадрах видно, как Киркоров жестами показывает слово «классицизм». Участник его команды сумел угадать это нелегкое понятие, за что Пригожин назвал их «красавцами». В описании под видео продюсер подчеркнул, что погода не играет роли, а «главное какая компания». Филиппа Киркорова он назвал чемпионом. Также Пригожин отметил, что получился замечательный вечер за ужином с интересной игрой и назвал «молодцами» всю компанию друзей. Продюсер также поздравил всех подписчиков со старым Новым годом.Поклонники откликнулись в комментариях поздравлениями всей компании любимых артистов с наступающим старым Новым годом.