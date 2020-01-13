Ученые сделали первый шаг к созданию противоядия от укуса индийской кобры





Одной из самых опасных змей для человека является индийская кобра, поскольку специалисты пока не смогли разработать эффективное средство, которое сможет помочь при укусе этой ядовитой кобры. Недавно исследователи во главе с Сомасекара Сешагири занялись созданием противоядия от укуса индийской кобры. Научные работники проанализировали биоматериалы, взятые у более чем 13 индийских кобр, и нашли около двух десятков генов, которые отвечают за синтез ядовитых веществ.По словам Сомасекара Сешагири, ученые смогли секвенировать ДНК ядовитой змеи и теперь создание противоядия от ее укуса пойдет гораздо быстрей. Специалист объяснил, что исследователям удалось выявить белковые структуры, кодирующиеся генами, которые отвечают за синтез ядов. Теперь специалисты смогут изучить ранее неизвестные особенности яда змеи. В результате ученые надеются создать эффективное противоядие от укуса индийской кобры.