Кардиолог Хоссам Фаузи: Употребление холодной воды зимой способствует похудению





Кардиолог рассказал, что употребление жидкости со льдом способствует похудению, поскольку желудок сигнализирует мозгу о дискомфорте от холода, в результате чего для увеличения энергии ускоряется сжигание жира. По данным ученых, при регулярном употреблении холодной воды за неделю можно дополнительно сжечь 490 килокалорий. Хоссам Фаузи подчеркнул, что питье холодной воды также положительно влияет на работу сердца. По словам специалиста, наиболее чувствительны к перепадам температуры пациенты, страдающие ишемической болезнью сердца, стенокардией, атеросклерозом. Употребление холодной воды ускоряет передачу сигналов в кровеносные сосуды, артерии сердца, желудка, почек и печени, что увеличивает количество крови в этих органах. Кроме того, вода способствует выведению вредных веществ из организма и улучшает настроение.Кардиолог подчеркнул, что охлажденную воду лучше всего пить с лимоном. Этот фрукт благодаря наличию в составе витамина С и антиоксидантов повышает иммунитет и помогает бороться с преждевременным старением организма.