Егор Крид презентовал песню "Голубые Глаза"

Егор Крид снялся в фильме "Не идеальный мужчина", премьера которого состоится через несколько дней. Сегодня известный исполнитель опубликовал видео, на котором показал фотография девушки с голубыми глазами, часть ее лица закрыта облаками. Также на фотографии виден силуэт Егора Крида и большими буквами написано название песни. В комментарии к публикации в Instagram-аккаунте исполнитель написал: "Премьера трека "Голубые Глаза".Подписчики отреагировали моментально. Многие начали поздравлять артиста с премьерой. Некоторые написали, что с нетерпением ждут выхода клипа на новую композицию Егора Крида. Также фанаты считают, что песня "Голубые Глаза" станет хитом 2020 года, и отметили, что уже готовы к показу "Не идеального мужчины." За несколько минут видео просмотрели почти 180 000 пользователей Сети.