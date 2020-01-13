Подружки из «Друзей»: Дженнифер Энистон показала совместное фото с партнершами по сериалу

На опубликованной Дженнифер Энистон фотографии она позирует с актрисами Лизой Кудроу и Кортни Кокс, сыгравших в «Друзьях» роли Фиби и Моники соответственно. «Привет от девушек-соседок», - гласит подпись кинозвезды под этой публикацией. Менее чем за 10 часов с момента публикации этот снимок успел набрать почти 7,2 миллиона отметок «нравится». Впрочем, повторить успех самой первой публикации Энистон в Instagram, на которой было показано совместное фото всех актеров сериала, этому кадру вряд ли удастся. Ведь в тот раз снимок актрисы набрал почти 16 миллионов лайков.Напомним, первая серия легендарного ситкома «Друзья» вышла на эфире более четверти века тому назад. За время работы в этом проекте актеры, которые играли главные роли в нем, успели сблизиться и в реальной жизни. Они нередко собираются вместе и проводят время, радуя фанатов новыми совместными фото.