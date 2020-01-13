Обиженные женщины не могут поделить участника проекта "Дом-2" Валерия Блюменкранца





На данный момент участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц встречается с Анной Левченко, однако каждый его поход за Периметр прежде ознаменовывался какой-либо выходкой. К примеру, когда мужчина отправился в ночной клуб в Москве, он, как выяснилось в программе "Бородина против Бузовой", целовался там с экс-участницей реалити-шоу Дарьей, а после успел пообщаться и с Клавдией Безверховой, при этом позвав ее в Периметр.Кроме того, в студии появились Анастасия Стецевят, к ней Блюменкранц тоже проявлял внимание, и Анна Брянская, с брюнеткой он тоже успел пообщаться перед эфиром в гримерке. Слушая рассказы других девушек именно она громко смеялась, так как похождения Блюменкранца действительно поражают девушек.Сейчас, как утверждает Валерий Блюменкранц, он строит отношения с Анной Левченко и девушка ему безумно нравится. Избранница же установила для бизнесмена испытательный период и следит за его поведением. Брюнетка отметила, что не потерпит в отношениях измен, но бизнесмен ей очень нравится.