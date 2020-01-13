Звезда «Дом-2» Люба Дробкова намекнула на грядущую свадьбу
Бывшая участница скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Любовь Дробкова намекнула на грядущую свадьбу. Девушка разместила в Сети видео, где она в одном из салонов примеряет свадебные наряды.
Любовь Дробкова пыталась найти свою любовь и построить отношения на телестройке, но у нее не получилось. В итоге на поиски счастья звезда «Дом-2» отправилась в Иорданию. Ранее она утверждала, что мужчины с Востока умеют по-настоящему выражать свои чувства.
Видимо у Дробковой все-таки получилось найти своего единственного. Ко всему Любовь смогла заинтриговать своих поклонников. Она написала, что каждая девушка мечтает о дне бракосочетания, и попросила своих фанатов помочь определиться с тем, какое платье ей выбрать, а именно первое или второе.
Большинство пользователей социальных сетей не поверили в то, что Любовь Дробкова собралась замуж, и даже попробовали у нее уточнить, а куда она нарядилась.
Стоит отметить, что Любовь Дробкова уже была в официальном браке с египтянином. Узнав о том, что у него есть женщина, которая растит от него ребенка, экс-участница реалити от него ушла. Но она до сих пор говорит, что хорошо к нему относится, и он был одним из ее страстных любовников.
Любовь Дробкова пыталась найти свою любовь и построить отношения на телестройке, но у нее не получилось. В итоге на поиски счастья звезда «Дом-2» отправилась в Иорданию. Ранее она утверждала, что мужчины с Востока умеют по-настоящему выражать свои чувства.
Видимо у Дробковой все-таки получилось найти своего единственного. Ко всему Любовь смогла заинтриговать своих поклонников. Она написала, что каждая девушка мечтает о дне бракосочетания, и попросила своих фанатов помочь определиться с тем, какое платье ей выбрать, а именно первое или второе.
Большинство пользователей социальных сетей не поверили в то, что Любовь Дробкова собралась замуж, и даже попробовали у нее уточнить, а куда она нарядилась.
Стоит отметить, что Любовь Дробкова уже была в официальном браке с египтянином. Узнав о том, что у него есть женщина, которая растит от него ребенка, экс-участница реалити от него ушла. Но она до сих пор говорит, что хорошо к нему относится, и он был одним из ее страстных любовников.