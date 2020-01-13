«Она умерла у меня на руках»: Владимир Винокур рассказал о смерти матери





Стоит отметить, что Анна Винокур ушла из жизни на 97-м году жизни два года тому назад. «Грустно очень, не могу до сих пор привыкнуть. А когда прохожу мимо подъезда в доме, где жила мама, понимаю, что утратил последнего своего родного человека», - отметил народный артист. По словам Винокура, в момент смерти он находился рядом с любимой матерью, а потому хорошо запомнил ее последние слова. «Это ночью было, я находился возле нее, она умерла у меня на руках. Она тогда говорила, чтобы я не очень грустил и, как просил папа, не слишком часто ходил на кладбище», - отметил он.Как рассказал юморист, его мама работала учителем в школе и внимательно следила за развитием его карьеры. Иногда любимому актеру миллионов даже доставалось немного критики от родительницы. К примеру, она могла пожурить его за то, что в своих выступлениях он позволяет себе намекать на нецензурные выражения.