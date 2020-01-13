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«Она умерла у меня на руках»: Владимир Винокур рассказал о смерти матери

Известный российский юморист Владимир Винокур стал гостем популярного ток-шоу «Судьба человека». В эфире канала «Россия 1» артист рассказал о смерти своей матери и признался, что очень тяжело переносит эту утрату и даже сохранил в телефонной книге номер телефона родительницы.
«Она умерла у меня на руках»: Владимир Винокур рассказал о смерти матери

Стоит отметить, что Анна Винокур ушла из жизни на 97-м году жизни два года тому назад. «Грустно очень, не могу до сих пор привыкнуть. А когда прохожу мимо подъезда в доме, где жила мама, понимаю, что утратил последнего своего родного человека», - отметил народный артист. По словам Винокура, в момент смерти он находился рядом с любимой матерью, а потому хорошо запомнил ее последние слова. «Это ночью было, я находился возле нее, она умерла у меня на руках. Она тогда говорила, чтобы я не очень грустил и, как просил папа, не слишком часто ходил на кладбище», - отметил он.

Как рассказал юморист, его мама работала учителем в школе и внимательно следила за развитием его карьеры. Иногда любимому актеру миллионов даже доставалось немного критики от родительницы. К примеру, она могла пожурить его за то, что в своих выступлениях он позволяет себе намекать на нецензурные выражения.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:30

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