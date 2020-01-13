"Любимый не узнал": Анна Бузова вспомнила времена участия в "Доме-2"





Телеведущая Ольга Бузова пришла на проект "Дом-2" в 2004 году, что стало решающим шагом для ее карьеры. Сейчас певицу можно справедливо назвать частью реалити-шоу, ведь она прошла долгий путь от его участницы до звезды. Через два года после своего прихода Бузова-старшая позвала к себе в Периметр младшую сестру Анну. Надолго на реалити-шоу бизнесвумен не осталась, покинув его уже через месяц. Точной причины такого решения ни звезда, ни ее сестра не раскрывают, однако поклонники подозревают, что младшая сестра решила попросту не мешать Ольге Бузовой добиваться успеха.Недавно Анна Бузова с теплотой вспомнила тот период, когда она пришла на "Дом-2". В своем микроблоге в Instagram она опубликовала забавное видео, отметив в описании, что возлюбленный ее не узнал и даже не поверил, что это она. Поклонники отметили, что действительно за прошедшие годы модель изменила свой имидж несколько раз, но от этого только похорошела.