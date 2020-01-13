Анастасия Волочкова призналась, что на отдыхе живет только на виллах, где почти нет людей
Анастасия Волочкова разместила в социальной сети Instagram несколько новых снимков, сделанных на острове Пхукет. Также скандально известная балерина призналась фанатам, что на отдыхе живет только на виллах, где почти нет людей.
Анастасия Волочкова хвастается пользователям Сети своим отдыхом на острове Пхукет. Танцовщица ежедневно публикует фото и видео с отпуска. Недавно она сообщила, что покинула друзей на Пхукете и на пару дней решила уединиться с возлюбленным на закрытом острове. Сегодня знаменитость показала несколько снимков, сделанных на одной из вилл. В комментарии Анастасия Волочкова призналась, что уже много лет не отдыхает в отелях. Она отметила, что живет только на виллах, где почти нет людей.
Балерина сообщила, что последние дни своего отдыха она проводит в частных апартаментах с прекрасными террасами у пруда с лотосами. Подписчики отметили ровный загар Анастасии Волочковой. Многие пожелали танцовщице хорошо провести последние дни отдыха. Пост знаменитости в Instagram уже набрал множество отметок "Мне нравится".
Анастасия Волочкова хвастается пользователям Сети своим отдыхом на острове Пхукет. Танцовщица ежедневно публикует фото и видео с отпуска. Недавно она сообщила, что покинула друзей на Пхукете и на пару дней решила уединиться с возлюбленным на закрытом острове. Сегодня знаменитость показала несколько снимков, сделанных на одной из вилл. В комментарии Анастасия Волочкова призналась, что уже много лет не отдыхает в отелях. Она отметила, что живет только на виллах, где почти нет людей.
Балерина сообщила, что последние дни своего отдыха она проводит в частных апартаментах с прекрасными террасами у пруда с лотосами. Подписчики отметили ровный загар Анастасии Волочковой. Многие пожелали танцовщице хорошо провести последние дни отдыха. Пост знаменитости в Instagram уже набрал множество отметок "Мне нравится".