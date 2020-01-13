Анастасия Волочкова призналась, что на отдыхе живет только на виллах, где почти нет людей

Анастасия Волочкова хвастается пользователям Сети своим отдыхом на острове Пхукет. Танцовщица ежедневно публикует фото и видео с отпуска. Недавно она сообщила, что покинула друзей на Пхукете и на пару дней решила уединиться с возлюбленным на закрытом острове. Сегодня знаменитость показала несколько снимков, сделанных на одной из вилл. В комментарии Анастасия Волочкова призналась, что уже много лет не отдыхает в отелях. Она отметила, что живет только на виллах, где почти нет людей.Балерина сообщила, что последние дни своего отдыха она проводит в частных апартаментах с прекрасными террасами у пруда с лотосами. Подписчики отметили ровный загар Анастасии Волочковой. Многие пожелали танцовщице хорошо провести последние дни отдыха. Пост знаменитости в Instagram уже набрал множество отметок "Мне нравится".