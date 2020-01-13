«На одном дыхании»: Тина Канделаки вслед за Ксенией Собчак посоветовала посмотреть «Паразитов»





В своем Telegram-канале Тина Канделаки написала, что фильм она смотрела на одном дыхании, а те проблемы, которые съемочная команда подняла в своей картине, телеведущая считает очень близкими для российских граждан. Звезда отметила, что разным слоям общества в стране тяжело понимать проблемы друг друга. Те, кто живет богато, вряд ли когда-то смогут понять проблемы тех, кто живет беднее их."Паразиты" уже принесли режиссеру "Золотую пальмовую ветвь", в фильме, по мнению большинства экспертов, легко отследить злодеев и отделить их от положительных героев, однако в итоге окажутся виноваты в происходящем в обществе все.