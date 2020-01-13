АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи назвали 10 самых частых сексуальных проблем и советы по борьбе с…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

«На одном дыхании»: Тина Канделаки вслед за Ксенией Собчак посоветовала посмотреть «Паразитов»

Российские звезды оценили комедийно-драматический фильм с элементами триллера корейского режиссера Пон Чжун Хо под названием "Паразиты". Картина пришлась по вкусу телеведущей Ксении Собчак, а вслед за ней свое мнение выразила и коллега звезды проекта "Дом-2" Тина Канделаки.
«На одном дыхании»: Тина Канделаки вслед за Ксенией Собчак посоветовала посмотреть «Паразитов»

В своем Telegram-канале Тина Канделаки написала, что фильм она смотрела на одном дыхании, а те проблемы, которые съемочная команда подняла в своей картине, телеведущая считает очень близкими для российских граждан. Звезда отметила, что разным слоям общества в стране тяжело понимать проблемы друг друга. Те, кто живет богато, вряд ли когда-то смогут понять проблемы тех, кто живет беднее их.

"Паразиты" уже принесли режиссеру "Золотую пальмовую ветвь", в фильме, по мнению большинства экспертов, легко отследить злодеев и отделить их от положительных героев, однако в итоге окажутся виноваты в происходящем в обществе все.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подружки из «Друзей»: Дженнифер Энистон показала совместное фото с партнершами по…
Медики рассказали, как снизить риск заболевания синуситом в зимний…
Обиженные женщины не могут поделить участника проекта "Дом-2" Валерия…
В США девушка спасла жизнь своего друга из Великобритании, с которым играла в…
Звезда «Дом-2» Люба Дробкова намекнула на грядущую…
Американские врачи обнаружили, что пятна на коже могут свидетельствовать о раке…
Молодая американка едва не умерла из-за противозачаточной…
"Любимый не узнал": Анна Бузова вспомнила времена участия в…
Анастасия Волочкова призналась, что на отдыхе живет только на виллах, где почти нет…
«Вмазала баяном по сусалам»: Рустам Солнцев рассказал о драке Надежды Кадышевой и Надеждой…
«На одном дыхании»: Тина Канделаки вслед за Ксенией Собчак посоветовала посмотреть…
Названы наиболее распространенные причины нарушения…
В Москве начались переговоры между властями России и…
Лучший бадминтонист мира Кенто Момота пострадал в смертельном ДТП после турнира в…
«Был веселым и бодрым»: Борис Грачевский назвал Константина Бромберга удивительным…
"Ведьма трудобудня": Иван Ургант назвал Филиппа Киркорова "официальным лицом окончания новогодних…
Группа компаний PSA планирует наладить экспорт моделей Opel из…
Бывший муж актрисы Марии Порошиной через суд доказал, что не является отцом ее…
Названы самые надежные и рисковые валюты в 2020…
Очевидцы пожаров в Австралии заметили "лицо дьявола" в…
Эвелина Блёданс с сыном Семеном вынуждена сидеть дома из-за сильного…
«Разрыв шаблонов»: Звезда «Чародеев» Анна Ашимова рассказала о знакомстве с режиссером Константином…
Фургон УАЗ "Профи" поднялся в цене для рынка…
Владимир Винокур назвал секретом счастья своего 45-летнего брака с Тамарой Перваковой редкие свидания в…
В НАТО рассказали о мерах защиты от российских…
Переживший инсульт и скандал с лейблом MALFA Максим Фадеев заявил, что сейчас в его душе царит порядок и…
Онколог Хана Алгюль рассказала о симптомах, сигнализирующих о проблемах с поджелудочной…
В Сети продают легендарный BMW M5 E39 2001 года почти без…
Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили рок-концерт дочери Елизаветы в…
Любитель универсалов: Названы автомобили, на которых ездил легендарный Юрий…
"Пусть все ваши желания исполнятся!": Марина Юдашкина поздравила фанатов со Старым Новым…
Спасатели напомнили об опасностях во время купания в проруби на…
Кристен Стюарт сбрила волосы для съемок в фильме «Под водой» и…
Российские ученые работают над созданием искусственной…
Сергей Лазарев рад, что люди стали задумываться о сохранении планеты для будущих…
«15 лет вместе»: Стас Костюшкин рассказал об идеальных отношения с…
Проект недостроенного "Ульяновска" возьмут за основу нового авианосца в…
Лариса Гузеева в своем завещании в число наследников включила сына и…
Австралия выделит 35 млн долларов на восстановление природы после…
Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской…
Просмотреть все новости